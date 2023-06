Sprawa Anastazji. Partner dziewczyny ujawnia, czy 27-latka wcześniej ZNAŁA zatrzymanego mężczyznę

Anna 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Czemu nadal nic nie wiadomo o tajemniczych znajomych z którymi umówiła się na drinka? Ani dlatego, że uwaga! Zmiana narracji pier*ch mediów: była tak naprawdę umówiona ze swoim chłopakiem po jego pracy w tawernie! Ostatnia wiadomość od niej to taka, że będzie za parę minut. Nie dotarła. Później dostał dwa razy jej lokalizację. Jak można pisać takie kalumnie w obliczu takiej wielowymiarowej tragedii???? Portale internetowe tzw informacyjne: to samo zło. Ten portal też. Co my ludzie czytamy? Manipulują nami jak chcą