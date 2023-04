Sprawa Iwony Wieczorek. Barbara W. zeznała, że feralnej nocy słyszała WOŁANIE O POMOC: "To był głos nastolatki"

Iwona Wieczorek zaginęła w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku, a jej zniknięcie niemalże od 13 lat spędza sen z powiek śledczym, którzy starają się rozwikłać, co stało się z 19-latką. Pod koniec zeszłego roku sprawa ponownie rozgrzała media, kiedy to służby wkroczyły do dawnego budynku Zatoki Sztuki i przeszukiwały imprezownię. Od tego czasu w mediach nieustannie pojawiają się nowe informacje o zaginięciu Wieczorek, a także mgliste zapewnienia o "przełomach w śledztwie".

Barbara W. utrzymywała, że słyszała wołanie o pomoc w noc zaginięcia Iwony Wieczorek

Sporo uwagi tajemniczemu zniknięciu Iwony poświęcił Janusz Szostak w swoich książkach. Mężczyzna napisał o 19-latce dwie książki: "Kto zabił Iwonę Wieczorek" i "Co się stało z Iwoną Wieczorek". Teraz media przypominają o zeznaniach Barbary W., które opisał Szostak w pierwszej z wymienionych wyżej pozycji. Barbara W., była mieszkanką Sopotu, która w feralną noc miała słyszeć krzyki młodej dziewczyny. Kobieta utrzymywała, że słyszała wołania po pomoc, a gdy wybiegła na balkon, by sprawdzić, co się dzieje - miała zobaczyć mężczyznę "w typie południowca".

To nie był głos dojrzałej kobiety, to był głos nastolatki, około dwudziestoletniej (...). Określiłabym go typem Włocha, południowca. Miał 25-35 lat, był średniego wzrostu, szczupły. Po chwili na ulicy zatrzymał się samochód, słyszałam otwarcie i zamknięcie drzwi, a potem wołanie o pomoc ucichło, a samochód odjechał - przytaczał jej słowa Szostak w swojej książce.

Barbara W. przekonywała, że zgłaszała sprawę na policję, ale ostatecznie jej zeznania miało zostać zbagatelizowane. Janusz Szostak w książce pisał, że "nikt się z nią nie skontaktował w tej sprawie", a przesłuchano ją dopiero kilka lat później.

Internauci analizują zaginięcie Iwony Wieczorek

To nie koniec teorii spiskowych, które pojawiły się wokół zaginięcia Iwony. Po tym, jak udostępniono monitoring z samotnego powrotu gdańszczanki z sopockiego klubu - internauci analizowali nawet zachowanie mijających ją przechodniów. Jeden z nich stwierdził nawet, że jego zdaniem widoczna na nagraniu grupa przechodniów zachowywała się w dość osobliwy sposób...

Jak myślicie, czy w końcu uda się rozwikłać zagadkę zaginięcia Iwony Wieczorek?

