Sprawa Iwony Wieczorek. Ksiądz, który mógł znać szczegóły zaginięcia 19-latki, popełnił samobójstwo

Zaginięcie Iwony Wieczorek to bez wątpienia jedna z bardziej tajemniczych spraw, którymi interesowały się media. Dziewczyna ostatni raz była widziana w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku, gdy po jednej z imprez w Sopocie wracała samotnie do domu. Choć ustalono, że szedł za nią mężczyzna, to ostatni raz kamery zarejestrowały Iwonę o 4:12 nad ranem i do dziś nie udało się rozwiązać zagadki jej zniknięcia.