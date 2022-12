Sprawa Iwony Wieczorek. Policja przeszukuje STUDZIENKI KANALIZACYJNE na terenie dawnej Zatoki Sztuki (ZDJĘCIA)

Gość 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wiecie co.. jak się interesujecie poważnie tą sprawą to poczytajcie sobie na onecie jedne z ostatnich artykułów Mikołaja Podolskiego o kwestiach własnościowych zatoki. Pojawia się wątek przekazania zatoki w ręce jakiegoś dziwnego zakonu i ulokowania tam uchodźców ukraińskich, tyle że chyba nigdy nie doszło to do skutku. Ciekawy trop według mnie, daje do myślenia czy aby na pewno po aferze ktoś "nie krył" nadal tego miejsca i nie usiłował go trzymać z dala od władz miejskich. Mi się to miejsce wydaje po prostu przeklęte :/ tyle cierpienia tam było, czystego zła, podłości że powinni to zburzyć.