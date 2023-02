Sprawa Polki podającej się za Madeleine McCann w "Pytaniu na śniadanie". Zaproszeni eksperci nie mieli wątpliwości

Sebastian Pic... 25 min. temu zgłoś do moderacji 39 13 Odpowiedz

Codziennie podczas różańca na żywo modlimy się razem, całą społecznością Teobańkologii we wszystkich, składanych tu intencjach. Szczególnie za pozostawione sprawy w komentarzach modli się ks.Teodor i róże różańcowe Teobańkologii. Ogarniamy modlitwą: indywidualne prośby, cierpienia, troski, radości i nadzieje wielu osób. Jeśli chcesz powierzyć Bogu swoje ważne sprawy - zostaw w komentarzu prośbę na jutrzejszą modlitwę różańcową. We wspólnej modlitwie o 20:30 zaniesiemy je Bogu. ❤️Jak przeżyć Wielki Post? Mamy propozycję! Zapraszamy Cię do akcji modlitewnej: „Jerycho - zawalcz o relację”, która jest kontynuacją najważniejszego wydarzenia na Teobańkologii: „Jerycho - walka duchowa”. ❤️Rozpocznij walkę o relacje – z Panem Bogiem, ze sobą i z drugim człowiekiem. Dzięki tej modlitewnej inicjatywie nauczysz się systematycznej walki duchowej, która przemieni Ciebie, a w efekcie Twoje relacje z ludźmi. To może być najpiękniejszy Wielki Post w Twoim życiu! Podejmij walkę duchową o siebie i swoje relacje! Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej. Są tam także bezpłatne materiały do pobrania, które będą Ci pomagać w systematycznej walce duchowej. Niedzielny różaniec poprowadzi ks. Sebastian Picur.