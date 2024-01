Sprawa Tomasza Komendy umorzona. Rafał Collins OBURZONY decyzją prokuratury. "Zapłaciliśmy za to 13 milionów złotych"

kolejarz 29 min. temu zgłoś do moderacji 12 0 Odpowiedz

Tak działa polski wymiar niesprawiedliwości. Kiedy samobójca rzuci się pod pociąg, albo ktoś pijany zaśnie na torach i zostanie przejechany, to prokurator w pierwszej kolejności stara się wsadzić do więzienia... maszynistę. Bo ten na pewno nie zatrąbił. Albo przekroczył prędkość w terenie zabudowanym. Względnie nie zachował szczególnej ostrożności na przejściu dla pieszych. To są autentyczne uzasadnienia legalnie wykonujących czynności prokuratorów! I taki prokurator nie ponosi absolutnie żadnej odpowiedzialności karnej, ani doprowadzenie do skazania niewinnego człowieka, ani za doprowadzenie niewinnego człowieka do śmierci np. w wyniku ataku serca. Nie wspominając o doprowadzeniu do utraty zdrowia w stopniu umożliwiającym dalsze wykonywanie swojego zawodu. Prokurator nie szuka winnych, tylko szuka kozłów ofiarnych. Nie może oskarżyć samobójcy ani martwego pijaka, a swoje targety musi wyrobić, więc próbuje doprowadzić do skazania osób postronnych. Jak się nie uda z maszynistą, to będzie próbował z innymi świadkami, którzy mieli pecha znaleźć się w pobliżu (bo na pewno ktoś nie udzielił pomocy i można go za to wsadzić do więzienia). Tak to działa.