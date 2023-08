Sprawa Wiktorii z Sosnowca. Biegli odtworzą wiadomości wysłane przez 39-latka do dziewczynki?

Mężczyzna początkowo nie był skłonny do współpracy ze śledczymi, odpowiadając na pytania jedynie zdawkowo. Jednak perspektywa aresztu oraz zgromadzone dowody sprawiły, że w trakcie posiedzenia sądowego zdecydował się przedstawić swoją wersję wydarzeń . Prokuratura nie chce na razie ujawniać szczegółów tej relacji, tłumacząc to koniecznością ochrony dobra śledztwa i dziecka.

Już na samym początku śledztwa, prokuratura zaangażowała do poszukiwań 11-latki Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Dzięki pomocy policyjnych ekspertów, udało się szybko namierzyć sprawcę uprowadzenia Wiktorii. Śledczy mają w swoim posiadaniu telefon komórkowy oraz laptop mężczyzny, co z pewnością pomoże w dalszych działaniach .

Sprawca, 39-letni mężczyzna z Koszalina, wykorzystał popularną aplikację Snapchat do zwabienia Wiktorii. Mężczyzna liczył na to, że nie zostanie namierzony, ponieważ wiadomości w tym komunikatorze po pewnym czasie znikają. Dziewczynka miała tę aplikację zainstalowaną na swoim telefonie. Mężczyzna nie działał długo, ale wystarczająco skutecznie, by skłonić Wiktorię do wsiadania do jego samochodu. W Sosnowcu spotkał ją po raz pierwszy i ostatni, prawdopodobnie instruując ją, jak ma wymknąć się z domu.