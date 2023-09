Stalker Adriany Kalskiej WRÓCIŁ! Aktorka prosi o pomoc: "Wiele razy go blokowałam, zgłaszałam..."

41-latek 13 min. temu zgłoś do moderacji 1 10 Odpowiedz

Przyśniła mi się dzisiaj filigranowa blondyneczka cała nagusieńka. Nadstawiła mi się że hej! Zupełnie jakby wiedziała czego pragnę od dawna. Konkretnego bzykanka. Ale nie obudziłem się z mokrą plamą. Co to to nie. Jedynie wzwód był po przebudzeniu. Pilnowałem aby nie dojść przedwcześnie. Fajna niespodzianka. Dziękuję jej za odwiedzenie mnie. Nie była moim ideałem ale "zapinałem" ją od tylca konkretnie. Nawet nie poznaliśmy swoich imion. Zero słów tylko czyny. Mam nadzieję, że podobało jej się i odwiedzi mnie i dziś. Na pewno zdała relację i na pewno było jej dobrze. Znam siebie. Wiem jaki jestem w tym. Spodobało jej się.