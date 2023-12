Stan zdrowia Celine Dion wciąż się POGARSZA! Siostra gwiazdy przekazała nowe informacje

Stan zdrowia Celine Dion wciąż się pogarsza. Siostra gwiazdy zabrała głos

Choć fani na całym świecie trzymają kciuki za poprawę stanu zdrowia Celine, to nowe doniesienia niestety nie brzmią optymistycznie. Głos postanowiła zabrać siostra piosenkarki, Claudette , która udzieliła nowego wywiadu dla 7 Jours. Zapytana o to, jak przebiega nierówna walka Dion z chorobą, nie miała dla miłośników jej talentu najlepszych wieści.

Robi, co może, ale nie ma już kontroli nad własnymi mięśniami. To przykre, bo zawsze była bardzo zdyscyplinowana. Zawsze ciężko pracowała - wyznała.

Co więcej, siostra Celine do końca wierzy, że ta stanie jeszcze przed publicznością i znów zaśpiewa jak za dawnych czasów. Trudno jednak powiedzieć, czy i kiedy miałoby się to wydarzyć.

To prawda, że jej i naszym marzeniem jest to, żeby jeszcze wróciła na scenę. Ale w jakim wymiarze? Tego nie wiem. Struny głosowe to mięśnie, ale serce to także mięsień. To sytuacja jedna na milion i nie dotknęła zbyt wielu osób, więc naukowcy wciąż potrzebują czasu, żeby ten problem rozpracować.