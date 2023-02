Stanisław Rzepka nie żyje. Uczestnik programu Polsatu miał zaledwie 20 lat

Stanisław Rzepka nie żyje. Uczestnika show Polsatu pożegnano we wzruszających słowach

Ukochany syn i miłośnik koni. Odszedł 20-letni Staszek z "Górali"

Rzepka nigdy nie ukrywał, że konie były jego ogromną pasją. Był do nich niezwykle przywiązany i liczył na to, że równie mocno będzie je kochać jego przyszła partnerka. W jednym z odcinków show Polsatu oświadczył:

Moja dziewczyna musi kochać konie, tak jak ja je kocham. Bo jak nie, to nic z tego nie będzie. A tak, jak będzie kochała konie, to będzie pozwalać mi przy nich siedzieć. A jak nie będzie ich kochała, to awantury będą non stop. Jestem tak wierny, że do innych bab nie pójdę. Ale ku koniom zawsze pójdę!