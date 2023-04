"Stary Ridge" z "Mody na sukces" ostrzega przed Hollywood: "TO ZAKŁAMANE MIEJSCE"

Kontakt Mossa z przyjaciółmi z serialu zaczął wygasać po zakończeniu produkcji. W najnowszym wywiadzie dla "Dzień Dobry TVN" "stary Ridge" ze smutkiem przyznał, że choć aktorstwa mu nie brakuje, to za przyjaciółmi naprawdę tęskni:

Przez wiele lat udawało nam się spotykać, ale przez tych 10 lat, od kiedy nie gram w "Modzie na sukces", każde z nas poszło swoją ścieżką. Ja na przykład za kilka dni wybieram się do Europy, by grać koncerty. Przykro mi to stwierdzić, bo naprawdę za nimi tęsknię. Byliśmy jak jedna wielka rodzina. Nie tęsknie za pracą, ale za ludźmi w nią zaangażowanymi - powiedział w wywiadzie.