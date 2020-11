Steczkowska gra Chopina w lesie! Fani zachwyceni

Jak dowiedzieliśmy się od nadleśnictwa (które wydało zgodę na to wydarzenie), koncert odbył się z pełnym poszanowaniem lasu, w miejscu do tego przeznaczonym.

Nagranie przeprowadzono 22 września br. na terenie podwarszawskiego Nadleśnictwa Jabłonna, do którego artystka zwróciła się i otrzymała zgodę nadleśniczego. Organizatorzy zastosowali się w pełni do uzgodnionych zasad. Cała ekipa pracująca przy koncercie została poinformowana przez leśniczego, jak zachowywać się podczas nagrań w lesie - powiedział nam specjalista Służby Leśnej, Krzysztof Trębski.

"Unoszę się ponad swój codzienny stan egzystencji. Pochłaniam całym sobą każdy dźwięk, oddając się pełnej ekstazie. Moje bębenki słuchowe oszalały z radości, a wzrok mój skupia się na każdym kadrze, podziwiając niesamowity ogrom pracy. Można by tak bez końca wychwalać. Niewątpliwie jest to artystyczne dzieło, do którego będę wracał z wielką radością!!!!!"