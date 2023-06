Straszy o 11 lat Jay-Z ZDRADZIŁ Beyonce. Historia ich miłości nie jest kolorowa: kryzysy, stracona ciąża i terapia małżeńska

Jay-Z dorastał na Brooklynie, a Beyonce wychowała się w Houston. Dzieliła ich nie tylko pozycja społeczna, ale i różnica wieku. Muzyk jest starszy od ukochanej o 11 lat. A jednak gdy spotkali się już po zrobieniu kariery, od razu przypadli sobie do gustu . Mimo to najpierw postawili na przyjaźń.

Początek miłości Beyonce i Jay-Z

Na pierwszą randkę Beyonce i Jay-Z umówili się dopiero po półtora roku znajomości. Przez ten czas często rozmawiali przez telefon, lubili się i ufali sobie. To stworzyło dobre podwaliny dla późniejszego związku.

Przez półtora roku byliśmy tylko przyjaciółmi. Dopiero potem umówiliśmy się na pierwszą randkę. Często rozmawialiśmy przez telefon – i to zbudowało mocną podstawę dla naszego późniejszego związku. To bardzo ważne, aby mieć kogoś, kogo po prostu się lubi i kogoś, kto jest wobec nas szczery – powiedziała Beyonce w jednym z wywiadów dla Oprah Winfrey .

W 2003 roku ukazał się ich kolejny wspólny przebój "Crazy in Love". Wciąż jednak jeszcze nie komentowali swojej relacji. Dopiero dwa lata później, gdy raper wyprawił Beyonce imprezę urodzinową, zaczęli wspólnie pokazywać się publicznie. Przestali ukrywać swój związek, jednak wciąż nie było mowy o ślubie. Artystka chciała skupić się na karierze, co wywołało pierwszy poważny kryzys w ich związku.

Prywatna ceremonia Beyonce i Jay-Z

Plotki o kolejnych kryzysach w ich związku pojawiały się cyklicznie aż do zaręczyn w 2007 roku. Raper poprosił ukochaną o rękę, ofiarowując jej pierścionek z brylantami i rubinem. Prywatna ceremonia ślubna odbyła się 4 kwietnia 2008 roku w kaplicy w Scarsdale Village w Nowym Jorku. Świadkami uroczystości była jedynie najbliższa rodzina i przyjaciele pary.

Z małżeństwem nie było pośpiechu. Zresztą nikt się nie spodziewał po mnie, że będę nalegał na ślub . Uważam bowiem, że kiedy ma się 20 lat, lubi się inne rzeczy, niż kiedy ma się 30 lat. Dlatego postanowiłem, że nie ożenię się, zanim skończę 25 lat. Dlaczego? Trzeba najpierw pobyć samemu z sobą, poznać się, dowiedzieć się czego się naprawdę potrzebuje i być dumnym z tego, co się osiągnęło, by można się tym wszystkim dzielić z drugą osobą – wyjaśnił Jay-Z w wywiadzie dla magazynu "Seventeen".

W biznesie wiodła im się wtedy znakomicie. Trzy lata z rzędu zostali okrzyknięci najlepiej zarabiającą parą Hollywood. Trafili nawet do "Księgi rekordów Guinnessa". A jednak w życiu prywatnym nie było już tak kolorowo. Beyonce zaszła w ciążę dwa lata po ślubie, i poroniła. Dopiero kilka kolejnych miesięcy później, podczas rozdania nagród MTV VMA 2011, ogłosiła, że jest w ciąży .

To było szalone. To nie bolało, ale było szalone. Skąd oni to wymyślili? — pytała w wywiadzie dla magazynu "People", gdy media zaczęły rozpowszechniać plotki, że tak naprawdę nie jest w ciąży, a korzysta z pomocy surogatki.