Strzaskana na mahoń Julia Wieniawa podbija Malediwy z torebką za ponad 15 TYSIĘCY ZŁOTYCH (FOTO)

Przeglądając profile instagramowe wiodących bohaterów rodzimego show-biznesu, ze świecą szukać tych, którzy postanowili dzielnie przetrwać w Polsce czas zimowych porywów wiatru i opadów deszczu. Niemal wszyscy ruszyli do odległych zakątków świata, by napawać się zachwycającymi widokami i powrócić do swych "secret projectów" z naładowanymi do pełna bateriami.