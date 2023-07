Strzelanina w Poznaniu: ofiarą 30-letni bloger, sprawca popełnił samobójstwo. "Nagrania są kluczowe"

W niedzielę około godziny 17:00 w centrum Poznania doszło do strzelaniny. Ofiarą padł 30-letni bloger Konrad D., który wybrał się z narzeczoną do jednej z restauracji. W pewnym momencie do pary podszedł mężczyzna i wyjął broń. Jak ustaliła nieoficjalnie Wirtualna Polska, dwa wystrzelone naboje spowodowały śmiertelne rany postrzałowe głowy u mężczyzny.