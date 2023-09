Stuu Burton za pośrednictwem prawnika WYDAŁ OŚWIADCZENIE ws. afery z 13-letnią wówczas fanką. "Podejmie odpowiednie KROKI PRAWNE"

Damonen 50 min. temu zgłoś do moderacji 8 2 Odpowiedz

I tak mu nic nie zrobią. Po pierwsze łagodne przestępstwa po 5-10 latach ulegają przedawnieniu. Po drugie nawet jakby się za niego wzieli to i tak by jedyne jaką karę by otrzymał to 2000 zł zadośćuczynienia i to po kilkunastu miesiącach batalii. Youtuber Łukasz Wawrzyniak za pobicie do nie przytomności 70 latka dostał prace społeczne. Paweł Tyburski za włamanie i groźby 800 zł grzywny. Dlaczego zatem Stuu który przez kilka lat działał w internecie jako najpopularniejszy youtuber, ma miliony na dobrych prawników, prowadzi biznesy miałby zostać pociągnięty do odpowiedzialności? U nas w Polsce elity i celebryci dostają dużo niższe wyroki