Stylistka od "afery metkowej" znów miażdży Jessicę Mercedes: "Mówimy o oszustwie handlowym, o PRZESTĘPSTWIE!"

(...) o ile każda marka ma prawo korzystać z trendów (...), to tutaj zahaczamy o sławną sukienkę przypominającą produkt Louis Vuitton. (...) Nie rozumiem, co trzeba mieć w głowie , żeby po takiej wpadce, jak afera metkowa (...), kim trzeba być, żeby ryzykować ponownie niedomówienia i oskarżenia, decydując się na kratę megaprzypominającą wyroby Gucci czy wyroby Louis Vuitton (...).

Moim zdaniem jest to megasłabe i nie powinno było się zdarzyć. Ja to postrzegam raczej w kategoriach humorystycznych, bo serio uważam, że trzeba nie mieć rozumu, żeby coś takiego zrobić. Trzeba być po prostu ignorantem. Ale równie dobrze można mieć bardzo obcykany rozum i mieć za idiotów swoich odbiorców, myśląc, że oni połaszą się na tego typu element, chcąc pokazać innym, ile to mają na sobie. (...) Nie miejcie wyrzutów sumienia, jeśli ktoś posądzi was o to, że jesteście niefajni, bo kupujecie w sieciówkach, bo rzeczy w sieciówkach nie różnią się absolutnie niczym od zwykłej szmaty mającej udawać Louis Vuitton czy inną markę z Veclaim.