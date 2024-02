Stylistka zmiażdżyła Dowbor. Katarzyna odpowiedziała, nie gryząc się w język

"Napisała, że to "niemodne", że "tak ubierają się starsze panie". [...] Nie będę przecież się ubierała jak małolata, bo to dopiero byłoby śmieszne - powiedziała Katarzyna. - Pisanie, że rurek już się nie nosi to jakaś bzdura. Zresztą nie miałam na sobie żadnych rurek, tylko obcisłe spodnie, w jakich chodzi teraz większość kobiet. Jestem ubierana idealnie do figury. Rozbawił mnie więc ten komentarz, a najbardziej rozbawiły wpisy ludzi, którzy się oburzyli. Ale tak naprawdę nie wiem, o co chodzi… Dodatkowo, Dowbor podkreśliła, że nadmierna dbałość o wygląd zewnętrzny mogłaby być odebrana jako brak szacunku dla gości programu i widzów przed ekranami, szczególnie kobiet.