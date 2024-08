Stylizacja spłatała figla Oli Nowak na ślubie Roksany Węgiel i Kevina Mgleja? Internauci: "Wygląda, jakby szła na wykałaczkach"

Pola 22 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Szczerze mówiąc chodzi tak jak większość dziewczyn w szpilkach więc raczej to już jest unormowane. Jeśli chodzi o mnie to ja nie potrafię chodzić w szpilkach i ja wyglądam w nich jakbym chodziła na wykałaczkach. Jak kiedyś próbowałam się nauczyć w nich chodzić, to odniosłam wrażenie, że moja stopa jest za ciężka w porównaniu do tych bucików, ciężko stawiam stopy tak jak wkurzony shrek (albo jak inny olbrzym 🤣🤣🤣 wiem zarąbiste porównanie 😁) nie chodzi o to że za dużo ważę bo moja waga jest umiarkowana po prostu za mocno stawiam stopę. Dlatego też próbuje wynajdować jakieś eleganckie buty na wyższej koturnie i ogólnie jest ok ale takie buty nie do wszystkich sukienek pasują. Może ktoś mi może polecić jakieś wygodne ale i eleganckie buty, do sukienek np wieczorowych?