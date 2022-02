Stylowa Sara Boruc heroicznie walczy z wiatrem, wysiadając z mercedesa za 750 tysięcy (ZDJĘCIA)

Loooool 19 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Najbardziej mnie rozbraja to, co ona ciągle powtarza, że zagranicą WAGs cieszą się wielkim uznaniem, nie to co w Polsce, szkoda, że na jej temat pojawiały się nagłówki w brytyjskiej prasie "it is a gold digger" zaopatrzone zdjęciem z Borucem i liczne wzmianki na temat tego, że piłkarz zostawił żonę z dzieckiem i zamiast się spotkać z rodziną podczas wyjatkowo otrzymanego wolnego, poszedł na randkę z kochanką.