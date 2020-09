Styrana pracą Julia Wieniawa przycina komara na planie zdjęciowym: "Kiedy jesteś tak zmęczony, że ZASYPIASZ GDZIEKOLWIEK" (FOTO)

Julia Wieniawa wciąż może się cieszyć dobrą passą. Ambitna influencerka dzielnie pnie się po kolejnych szczeblach kariery i podpisuje intratne kontrakty reklamowe, dzięki którym już od lat funkcjonuje w mediach. Zaraz po złagodzeniu obostrzeń związanych z koronawirusem celebrytka żwawo ruszyła do pracy i już ma na koncie rolę w filmie i serialu oraz udział w reklamie sklepu odzieżowego .

Nawał obowiązków potrafi być jednak męczący, o czym Julia Wieniawa w przeszłości informowała już swoich obserwujących. Jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa celebrytka miała pełne ręce roboty i narzekała, że nie może sobie pozwolić na krótki urlop czy wyjście ze znajomymi na prosecco. Na szczęście niedawno udało jej się wybrać na krótki wypoczynek nad morze, co oczywiście uwiecznili paparazzi.

Uziemiona Julia Wieniawa zdradza, jak skutecznie walczyć z koronawirusem

Na szczęście wygląda na to, że sytuacja zawodowa Julii powoli wraca do normy, a ona sama znów pracuje na pełnych obrotach. Celebrytka pochwaliła się właśnie na Instagramie zdjęciem z planu, gdzie wyraźnie zmęczona kolejnymi ujęciami postanowiła przyciąć komara. Nie zapomniała też wspomnieć w opisie posta, że zmusiło ją do tego wyczerpanie gwiazdorskimi obowiązkami.