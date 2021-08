Sukces Brada Pitta! Zagra w filmie z żoną Piotra Adamczyka: "To produkcja NA SKALĘ ŚWIATOWĄ"

Nie sposób nie zauważyć, że reprezentanci polskiego show biznesu coraz częściej znajdują dla siebie miejsce także poza ojczyzną. Dzieje się to oczywiście z lepszym lub gorszym skutkiem, biorąc pod uwagę m.in. marginalne role w znanych produkcjach czy legendarne "trasy po Stanach Zjednoczonych", którymi rodzimi artyści raczyli tamtejszy rynek. Niektóre "popisy" zapisały się w medialnych kronikach aż do dziś...

Sytuację udało się nieco "odczarować" dopiero w ostatnich latach, gdy polscy aktorzy i celebryci zaczęli gościć w znanych produkcjach u boku gwiazd kina. Okazuje się, że do tego grona aspiruje też Karolina Szymczak , aktorka, a prywatnie żona Piotra Adamczyka . Jest to o tyle istotne, że jej ukochany też zabiegał swego czasu o międzynarodową karierę i bywało różnie...

Sukcesem w budowaniu zalążków światowej kariery Szymczak pochwaliła się w "Dzień Dobry TVN", gdzie ogłosiła, że zaczyna pracę na planie produkcji "Babylon" w reżyserii Damiena Chazelle . Jest to dla niej o tyle istotne, że w tym samym filmie mają też wystąpić Brad Pitt i Margot Robbie . Nie wiemy, czy żonę Adamczyka czekają wspólne sceny ze wspomnianymi aktorami ani czy dojdzie do "spotkania na szczycie", ale sukces już ogłoszono.

Damien Chazelle to jest reżyser, którego znacie na pewno, bo to jest twórca "La La Land". Najmłodszy laureat Oscara. Robi film "Babylon". Karolina zdradziła mi, że dzisiaj wchodzi na plan. Zaczyna zdjęcia do filmu. To jest jej pierwsza duża rola. To produkcja na skalę światową - zachwycano się w śniadaniówce.