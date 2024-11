Sukces Omeny Mensah i Rafała Brzoski po sądowej batalii z Metą: "Wygraliśmy kluczową bitwę!"

Omenaa Mensah i Rafał Brzoska kontynuują walkę z Metą

Ważny krok w obronie wizerunku. Zrobiliśmy to! Razem z Omeną, tak jak zapowiadaliśmy, złożyliśmy pozew przeciwko Mecie w polskim sądzie i wygraliśmy kluczową bitwę. Sąd przyznał nam 1 rok zabezpieczenia – maksymalny okres w takich sprawach – i zobowiązał Meta do: zatrzymania reklam wprowadzających w błąd, wykorzystujących nasz wizerunek z fałszywymi informacjami (śmierć, pobicie, pseudo-inwestycje), blokowania nowych reklam z naszym wizerunkiem i nieprawdziwymi informacjami - czytamy w oświadczeniu.

W dalszej części wpisu Brzoska i Mensah zakomunikowali, by wszyscy, którzy stali się ofiarami szkalujących treści, zgłaszali się do nich, bo szykują się na kolejną batalię:

Meta ma tylko 7 dni, aby to wdrożyć! Co więcej - za każde naruszenie zakazu Meta grozi kara pieniężna. Prosimy inne osoby publiczne, które stały się ofiarami deepfake’ów, o zgłaszanie się do nas. Przygotowujemy kolejny krok przeciwko Mecie, by raz na zawsze zakończyć ten proceder - dodali.