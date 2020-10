SUKCES PUDELKA: Youtuber PRZEPRASZA "obleśnych Januszy"! "Nie chciałem nikogo urazić"

Januszowa 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Pan „Influencer” nieładnie sie wypowiedział i z pogarda ale kiedy jego zachowanie spotkało sie z potępieniem s nie, tak jak sie spodziewał, z poklaskiem, przeprosił. Moze spróbujmy byc wyrozumiali, nigdy nie jest łatwo przeprosić, potrzeba odwagi by przyznać sie do błędu. Moze jeżeli my, odbiorcy zareagujemy zrozumieniem, wyślemy pozytywny przekaz dla innych podobnych temu Panu osob, ze nigdy nie jest za pozno by przyznać sie do błędu i da to zachętę do pracy nad soba? Moze dzieki temu pojawi sie wiecej życzliwości a mniej arogancji, bufonady i poczucia wyższości w przestrzeni publicznej? Miłego dnia Pudelki