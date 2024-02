Super Bowl 2024. Nie wszystko poszło zgodnie z planem. Usher prawie upadł, a Alicia Keys FAŁSZOWAŁA. "Ku*wa, co to było?!" (ZDJĘCIA)

Wpadka na Super Bowl. Usher prawie upadł na scenie

Podczas swojego Halftime Show 45-letni artysta wystąpił z takimi hitami jak "Caught Up" czy "U Got It Bad". Jego wokal okraszony został prezencją nagiej klatki piersiowej oraz skomplikowaną choreografią. Piosenkarz zdecydował się m.in. na jazdę na wrotkach , która o mały włos nie skończyła się dla niego tragicznie. Usher bowiem potkną się, cudem unikając spektakularnego upadku.

Alicia Keys skrytykowana. Fałszowała?

Nie zabrakło oczywiście gości specjalnych, którzy w ciągu kilkunastominutowego występu dołączali do Ushera. Na stadionie Allegiant w Las Vega pojawili się m.in. Ludacris, Will.i.am, H.E.R., Lil John czy Alicia Keys. Ta ostatnia zagościła na scenie w czerwonym kombinezonie i zaśpiewała m.in. "If Ain't Got You". Choć artyści robili, co mogli, a w pewnym momencie Usher nawet zaszedł koleżankę od tyłu i romantycznie ją objął, nie wszystkim spodobał się ich występ. Właściwie to najwięcej zastrzeżeń ci zasiadający przed telewizorami mieli względem wokalu Keys. Według niektórych artystka fałszowała. Serwis X zalały oczywiście memy z 43-latką w roli głównej. Najwięcej internauci piszą o "łamiącym się" głosie.