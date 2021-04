Supervision Fashion Show – Modivo & eobuwie.pl prezentują kolekcję w digitalowej odsłonie

Od czasu pandemii projektanci mody szukają skutecznych sposobów dotarcia do publiczności. Funkcjonowanie w świecie online zdecydowanie ułatwia sprawę – efektem połączenia branży fashion i technologii okazał się pokaz najnowszej kolekcji wiosna-lato 2021, stworzony w co-brandzie Modivo & eobuwie.pl. Wystąpiły na nim takie gwiazdy jak Monika JAC Jagaciak, Karolina Pisarek, Sandra Kubicka, Jakob Kosel, Piotr Czaykowski, czy Sebastian Chłodnicki. To tylko niektóre z gorących nazwisk związanych z pokazem.

Trendy 2021 na tle... zboża i morskich fal

Malownicze scenerie w połączeniu z energetyczną muzyką zabrały nas w estetyczną podróż, która była możliwa dzięki nowoczesnej technologii. Oprawa pokazu Modivo & eobuwie.pl Supervision Fashion Show nawiązuje bowiem do dobrze znanych motywów sił natury. Morskie kadry, falujące zboże, mieniący się piasek i pozostałe krajobrazy idealnie nadały tło stylizacjom na sezon wiosna-lato 2021.

– Te sukienki maxi są eleganckie, a jednocześnie bardzo wygodne. Cieszy mnie to, że współczesna moda jest taka conscious. Tworzona w dobrych warunkach – mówi modelka.

Converse, Guess, Rage Age i inne topowe marki

W dwóch outfitach marki Guess mogliśmy zobaczyć Karolinę Pisarek, która świetnie odnajduje się zarówno w stylu athleisure, jak i bardziej nonszalanckim, z nutką pazura. W sportowym looku prezentowanym na tle morskich fal, dominowały odcienie fioletu i lila. W drugiej odsłonie, tym razem na tle falującego zboża, pojawiły się seksowne szorty i marynarka. Do tego oczywiście buty na średnim obcasie – wygodne, dopełniające całość. Karolina przyznaje, że w obu kreacjach czuła się świetne, ale jedna szczególnie przypadła jej do gustu.

Wszystkie stylizacje były idealnie dobrane nie tylko do sylwetek gwiazd, ale również ich osobowości. Sandra Kubicka wystąpiła w kreacji plażowej, nawiązującej do jej ukochanego Miami, a także w eleganckim trenczu na tle piaskowych widoków. Uwadze nie umknął nam także outfit Anny Markowskiej, która pozowała w sukience z motywem safari na tle pustyni.

Z kolei Piotr Czaykowski pojawił się m.in. w monochromatycznym, sportowym zestawie, a Rafał Jonkisz miał na sobie czarny total look Rage Age przełamany wielobarwnym akcentem w postaci czaszki na t-shircie. Zdradził nam, że czuł się świetnie w tej stylistyce, nie tylko ze względu na nawiązanie do modnej destynacji, jaką jest obecnie Półwysep Jukatan. Model przyznaje, że na co dzień odnajduje się w ciemnych tonacjach. Jest też dumny, że wziął udział przedsięwzięciu na tak międzynarodową skalę.