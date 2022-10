Świadek ujawnia mroczne kulisy zabójstwa 21-letniego radnego. Oskarżona miała na lustrze napis: "Igor, zniknij z mojego życia"

statystycznie... 23 min. temu zgłoś do moderacji 5 5 Odpowiedz

Niechlubny wyjątek damskiej przemocy. Jednak statystycznie to mężczyźni są cześciej przemocowcami ..Hanna Lis o byłym mężu : " To damski bokser..Damscy bokserzy są wśród nas" - pisze Hanna Lis. Dziennikarka zauważa, że nie ma jednego klucza według którego można by było damskiego boksera rozpoznać. Są to zarówno robotnicy z budowy, prezesi firm, jak i gwiazdy prasy kolorowej. W zaciszu domowym ci mili z pozoru mężczyźni "stają się bardzo, ale to bardzo niemiłymi facetami" Hanna Lis WSPIERA Katarzynę Figurę: NIE CHROŃMY SADYSTÓW ... " Hanna Lis odnosi się do dramatycznej sytuacji, w jakiej znajdowała się Katarzyna Figura. Dziennikarka w pełni popiera odważną decyzję aktorki o rozwodzie i zdradzeniu prawdy. Hanna Lis wspiera Weronikę Rosati: "Zbyt dobrze znam ... "Kayah była bita przez partnera. Opisała to w piosence Twoja dłoń Kayah była ofiarą przemocy domowej. Artystka udzieliła szczerego wywiadu, w którym wyznała, że jednym ze swoim poprzednich związków była bita. Tragiczne wydarzenia miały miejsce już dawno temu, lecz dopiero teraz gwiazda zdecydowała się na wyjawienie prawdy. Szokujące wyznanie Kayah: Byłam bita przez partnera Okazuje się, że piosenkarka w jednym ze swoich związków doświadczyła przemocy fizycznej. Opisała to w swojej piosence "Twoja dłoń". Śpiewa w niej o śladach na swoim policzku, które zostawiła ręka mężczyzny. Gwiazda dopiero teraz jest w stanie mówić bez emocji o tamtych mrocznych wydarzeniach. sytuacje konfliktowe. Kiedyś napisała o tym piosenkę, ale dotychczas nie mówiła o tym wprost. W ostatnim wywiadzie przyznała jednak, że w przeszłości była ofiarą przemocy w związku. O bolesnych doświadczeniach, Kayah najpierw opowiedziała w piosence "Twoja dłoń". W wywiadzie udzielonym stronie lula.pl, piosenkarka potwierdziła, że pisała o jednym ze swoich byłych partnerów: "Myślę, że jakbyś zapytała jakiejkolwiek kobiety, to w pewnym sensie każda by odpowiedziała "tak". Ten świat jest bardzo pięknym światem, ale też potrafi być bardzo brutalny. Ludzie niedojrzali do partnerskich związków, do związków pełnych zaufania... Każdy z nas ma szansę spotkać kogoś, kto będzie rozumiał miłość jako posiadanie, jako dominację."