Świadek zdarzenia ujawnia, jak zachowywał się Gabriel Seweryn. Miał błagać taksówkarza o pomoc: "Uklęknął i prosił, żeby zawiózł go do szpitala"

Nick 3 min. temu

pewno tak było- Ratownicy go olali i z niego kpili, bawili się jego strachem, celowo wszystko spowolniali, wzywali policje i straszyli nią. Niech sobie rowerzyna nie myśli, ze można bezkarnie imprezować, a następnie służba zdrowia będzie o niego dbała, no niestety nie ma nic za darmo, niech się chłop trochę poboi, na bank ma cos za uszami to na słowo policja histerii dostanie. Oj pojechał taxa do szpitala, zaraz powiadomimy naszych, żeby odpowiednio mu środkowy palec pokazali. "Co się pan tak maże?", "po co ta histeria?", "pic trzeba umieć", "jak się bierze to potem się źle czuje", "co panu pomogę? Swoje trzeba wycierpieć, Krysia podłącz kroplówkę bo pan odwodniony i się rzuca, pewnie zwidów dostaje, ja idę na fajka". No i efekt znamy