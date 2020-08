Swiatłana Cichanouska apeluje o zakończenie protestów na PRZERAŻAJĄCYM nagraniu: "Nie chcę KRWI I PRZEMOCY" (WIDEO)

Tevi 20 min. temu zgłoś do moderacji 27 2 Odpowiedz

Przykre to, widać, że jest zestresowana, kontrolowana, smutna, poważna, robi to mechanicznie, jakby ktoś przy niej był, zmęczona jest, nie wygląda to dobrze. Tam faktycznie jest terror, dyktatura, kontrola, dyskryminacja, rygor. Nie ma siły na tego Aleksandra Łukaszenke. Mnie jest smutno, mam na Białorusi groby krewnych, stamtąd mam korzenie. Tam nie ma wolności i demokracji.