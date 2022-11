"Świecąca" Agnieszka Dygant ODSŁANIA DEKOLT w cekinowej bluzce na premierze "Listów do M. 5" (ZDJĘCIA)

Kilka dni później Agnieszce znów nadarzyła się sposobność do wystrojenia się i pogrzania się w błysku fleszy, a było to przy okazji otwarcia jednego z hoteli i restauracji sygnowanej przez Mateusza Gesslera .

Sezon świąteczny już powoli nadchodzi, co oznacza, że na ekrany kin zmierza kolejna, już 5. część serii "Listy do M.". Na czwartkowej premierze filmu nie mogło zabraknąć Dygant, która jest jedną z największych gwiazd produkcji. Jako że 49-latka lubuje się w modowym minimalizmie, tym razem również postawiła na prostotę: do cekinowej bluzki z szerokimi ramionami eksponującej dekolt celebrytka dopasowała czarne, luźne spodnie oraz czółenka ze szpiczastym noskiem. Agnieszka zrezygnowała z akcesoriów, a na jej twarzy zagościł delikatny makijaż. Włosy aktorki zostały z kolei ułożone w delikatne fale.