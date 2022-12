Święta na Malediwach według Julii Dybowskiej: dużo szampana, żelki na stole i sesje w bikini (ZDJĘCIA)

Gość 13 min. temu zgłoś do moderacji 20 2 Odpowiedz

myślicie, że to jest książę z bajki w domowym zaciszu? ona jest jego rzeczą, kolejną zdobyczą, jak lexus w garażu czy rolex. Zdobycz, przedmiot. Nie partnerka, kobieta. On wie, po co ona z nim jest, on widzi siebie codziennie w lustrze, potem patrzy na nią i widzi jej młodość. On wie, czemu ona znosi to co obwisłe, stare i pomarszczone u niego. Więc jak tam ma być szacunek. Ale chociaż Julcia porobi sobie parę zdjęć z jego bogactwem w tle...