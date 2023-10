Sylwester Wardęga BOI SIĘ O ŻYCIE?! Opowiedział niepokojącą historię z udziałem partnerki. "Powiedziałem jej: UCIEKAJ w te ruiny!"

Echa afery "Pandora Gate" nie milkną i jak na razie nic nie wskazuje na to, by coś miało się w tej kwestii zmienić. Wręcz przeciwnie - co rusz wychodzą nowe fakty i ujawniane są kolejne nazwiska.

Głównym "śledczym" w sprawie polskich youtuberów i ich skandalicznych relacji z nieletnimi jest Sylwester Wardęga. To od jego materiału na YouTube wszystko się zaczęło. Sam, jak kilku innych influencerów, złożył już zeznania w prokuraturze.

Sylwester Wardęga drży o życie?

Mimo że 33-latek jest po dobrej stronie mocy, nie ukrywa, że ma pewne obawy. Podczas piątkowego "lajwa" zapytany o to, czy w związku z całym zamieszaniem boi się o swoje życie, zapewnił:

Gdybym chciał, mógłbym dostać ochronę. Dziś się o tym dowiedziałem. Ale postanowiłem, że chyba jest okej...

Sylwester Wardęga opowiedział, co go spotkało po wybuchu afery z youtuberami. Był wtedy z partnerką

Sylwek przytoczył jednak historię, która sprawiła, że poczuł, iż rzeczywiście może mu grozić niebezpieczeństwo. Wszystko działo się podczas ostatniego spaceru, na który wybrał się z partnerką, Moniką Kołakowską.

Natomiast dzisiaj miałem bardzo dziwną sytuację. No i z Moniką dzisiaj bardzo się wystraszyliśmy - zaczął. Słuchajcie, skręciliśmy w uliczkę tutaj w Konstancinie. Taką, że jest ślepa uliczka i dalej już tylko las. Że tam dojeżdżają tylko osoby, które mieszkają w danych domach, czyli jeden samochód tam wjeżdża może z raz dziennie - kontynuuje, następnie przechodząc do sedna:

I nagle jedzie motor, na czarno gość był ubrany. Przejeżdża główną ulicą, patrzy w bok, spojrzał na mnie, zatrzymał się, cofa trochę, skręca w tę uliczkę i jedzie. I ja tak patrzę na Monikę i mówię: "Ocho...". Spojrzał na nas, kiwnął głową, przejechał dalej, zatrzymał się, zakręcił i znowu do nas jedzie. I ja mówię: "Okej, upewnił się, że to ja i jak ma do czegoś dojść, to pewnie teraz dojdzie". Już było tak dziwnie... - mówi, budując napięcie i opowiada dalej:

Zatrzymał się i mówi: "Spokojnie, ja jestem sąsiadem, przyjechałem zobaczyć, czy wszystko okej. W Konstancinie ludzie o tym gadają, bo wiedzą, że macie tutaj siedzibę". Ale strach straszliwy... (...) Ja nie uważam, że do czegoś dojdzie, ale Monice powiedziałem: "Jeżeliby doszło do czegoś, to ty nie stój ze mną, tylko z psami uciekaj w te działki, w te ruiny, a ja będę uciekał w drugą stronę". To wtedy zajmą się mną, a ona da radę jakoś. No, był taki moment hardkorowy. Ale wiadomo, to wyobraźnia człowieka nakręca... - podsumowuje.

Robi się niebezpiecznie?

