Sylwestrowa Anna Wyszkoni rozkracza się w kuszącej HALCE: "Trochę sporty, trochę SEXY" (FOTO)

Wiecie co mam takie przemyślenia/rozważania na dziś, postanowiłam się z wami z nimi podzielić, bo coś czuje ze wiele tu takich kobiet. :) Mam sąsiadkę z która całe życie siedzi w domu, nigdy nie pracowała, ma 32 lata, trójkę dzieci i nawet liceum nie skończyła, po podstawówie jest haha xD - jej mąż za to jest wykształcony, przystojny, ma łeb na karku i własną firme. Co on w niej widzi? Chyba tylko ciało (chociaż pewnie po 3 ciążach myślę ze juz nie takie i stać go na lepsze) Probowalam postawić się w jego sytuacji i w życiu nie chciałabym faceta który jest niewyksztalcony, nic nie robi. Po co komu problem, każdy dorosły niech radzi sobie sam i musi umieć sobie poradzić, a ta kobieta to co? Masakra w życiu sobie nie poradzi. Pewnie ja zdradza wśród "swojej ligi" - w sensie, serio. Nie zdziwiłoby mnie to,m ale co go do niej przyciągnęło i przy niej trzyma? Ostatnio zauważyłam dużo takich przypadków. Czemu tak jest?