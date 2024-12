Sylwestrowo-karnawałowy zawrót głowy

Ten niezwykły czas wymaga zatem od nas nie tylko dobrego nastroju i chęci, by przetańczyć całą (niejedną) noc, ale też odpowiednich stylizacji. A nie ma stylizacji bez wyjątkowej biżuterii, która nawet najskromniejszą "małą czarną" zmieni w kreację godną królowej balu. I znów – niejednego, bo przecież wystarczy do tej samej bazy dobrać inny zestaw biżuterii Apart, zmienić buty, fryzurę i makijaż – i nowy outfit mamy gotowy!

Ponadczasowe złoto

Jednym z nieprzemijających trendów sylwestrowo-karnawałowych jest moda na złoto. Ten ponadczasowy kolor i kruszec obecny jest w modzie przez cały rok, ale jest coś, co sprawia, że w grudniu jest szczególnie popularny. Może to kwestia tego, jak niezwykle prezentuje się w połączeniu z klasycznymi, czarnymi sukienkami, podbijającymi jego blask, a może tego, jak odbija ciepłe wieczorne światło i dodaje swojej właścicielce nieuchwytnej, promiennej aury. Bez względu na powód – złota biżuteria to imprezowy must have przełomu roku. Dodatkowym atutem złotych pierścionków czy zawieszek jest też fakt, że kolor ten wspaniale podbija barwy szlachetnych kamieni. Wie o tym doskonale Małgorzata Socha, ambasadorka marki Apart, która w tym sezonie zdecydowanie stawia na eleganckie i robiące wrażenie połączenia diamentów, kolorowych kamieni szlachetnych i żółtego złota.

Zachwycający blaskiem glamour

Jeśli gdzieś pasuje to określenie to właśnie do stylizacji sylwestrowo-karnawałowych. I to nawet jeśli przez resztę roku nie jesteś fanką takiej estetyki, w grudniu i styczniu daj jej szansę. Glamour to wszak nic innego, jak klasyka… tylko bardziej! Prosta mała czarna (lub inna monochromatyczna kreacja), w połączeniu z wyrazistą kreską na oku lub czerwonymi ustami. Do tego dopracowana fryzura i koniecznie biżuteria, którą olśnisz wszystkich (zwłaszcza tych przyzwyczajonych do twojego nieco mniej efektownego wcielenia). Biżuteryjny glamour to – przede wszystkim – gra kruszcem i blaskiem. W szczególności zaś srebrem, które pięknie komponuje się z ozdabiającymi je cyrkoniami. W sezonie karnawałowym nosimy to połączenie zarówno w formie pojedynczych dodatków, takich jak dyskretny, ale jednak widoczny pierścionek, jak i w wersji "bardziej", czyli w formie kompletu wiszące kolczyki, naszyjnik, bransoletka, który stylowo dopełni każdą kreację. Idealną inspiracją dla tego kierunku będą stylizacje Julii Wieniawy, która doskonale wie, jak nosić (się) glamour.

Romantyczny urok vintage, nowoczesna odsłona koloru

Choć sylwestrowo-karnawałowe szaleństwo to czas, gdy żegnamy się ze starym, a witamy z nowym, to nic nie stoi na przeszkodzie, by w biżuteryjnej stylizacji postawić na vintage. Efektowne kształty, kunszt wykonania, niecodzienne dziś spotykane połączenia kolorystyczne. Wszystko to przemawia za postawieniem na biżuterię nawiązującą do dawnych dekad i dodanie sobie odrobiny romantycznego uroku, jaki jest z nią kojarzony. Motywem, który szczególnie mocno łączy w sobie wszystkie wyróżniki stylu vintage, jest rozeta. Biżuterię wykorzystującą ten motyw szczególnie upodobała sobie Magdalena Boczarska, co absolutnie nie dziwi. Perfekcja wykonania i eleganckie kolorowe akcenty zawieszek i kolczyków to wspaniały sposób na wzbogacenie każdej stylizacji – zarówno na zasadzie kontrastu, jak i modnego ostatnio "tonal look".

Ta ostatnia opcja to także interesujące rozwiązanie, które łączy nowe trendy z motywami retro i tworzy wyjątkową mieszankę. Jeśli jest to efekt, na którym ci zależy, postaw na biżuterię ozdobioną kolorowymi kamieniami korespondującymi z barwą przewodnią twojej stylizacji. Zagwarantuje ci to nie tylko "tonal look", ale wręcz "next level tonal look".

