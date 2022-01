Sylwestrowy Andrzej Duda składa życzenia w FIKUŚNYCH OKULARKACH. Fani: "JAK ELTON JOHN"

Choć kompetencje Andrzeja Dudy co do sprawowania urzędu prezydenta są nieustannie kwestionowane przez rzesze publicystów (oraz wyborców), to chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego, że prezydent ceni w swoim życiu zabawę. Polityk uwielbia jeździć na nartach, wylegiwać się na Półwyspie Helskim i... spontanicznie pojawiać się na weselu zupełnie obcych ludzi.

Zobacz także: "Andrzej Duda nie miał wyboru". Polityk opozycji nie ma wątpliwości

Jak można było się spodziewać, prezydent hucznie świętował też sylwestra. Pojawił się na przyjęciu wraz z małżonką w specjalnych złotych okularach w kształcie gwiazd, nad którymi widniała liczba 2022. Roześmiani Dudowie zrobili sobie selfie i wrzucili je na Twittera. Wspaniałomyślna para złożyła też życzenia Polakom...

Drodzy TT-owicze! Niech ta sylwestrowa noc 2021/2022 będzie dla Was niezapomnianą! Niech 2022 rok przyniesie Wam to, co sobie zaplanowaliście i o czym marzycie. Niech to będzie dobry rok. Dla każdego. Tego Wam życzymy z całego serca! - napisał Andrzej Duda na swoim twitterowym koncie.

Zdjęcie prezydenta i pierwszej damy w imprezowych okularkach wzbudziło nie lada emocje wsród internautów.

Nawet memów nie trzeba robić - napisał jeden z nich.

Rockin' out like Elton John - dodał ironicznie kolejny.

Nie dość, że Agata nic nie mówi, to teraz też nic nie widzi! Combo, level master! - stwierdziła rozbawiona fotką internautka.

Pojawiły się też bardziej merytoryczne słowa krytyki.

Nie jest to wesoła noc dla tysięcy Polek i Polaków, którzy zmarli z powodu COVID-19 albo byli tak zwanymi zgonami nadmiarowymi. Pan udaje, że ich śmierć pana nie dotyczy, ale jednak to pan zapewniał, że Polska jest przygotowana do pandemii i robi więcej niż inne kraje - czytamy w jednym z wpisów.

Pod opublikowanym zdjęciem pojawiły się również pozytywne komentarze.

Szczęśliwego Nowego Roku - pisali internauci.

Stylowo - pochwalił parę prezydencką jeden z użytkowników Twittera.

Myślicie, że biorąc pod uwagę sytuację w kraju, prezydent powinien wrzucać do sieci tego typu zdjęcia?