Sylwia Bomba chwali się efektami treningów i zaznacza: "Zdjęcia prosto z aparatu"

Sylwia Bomba to polska celebrytka i influencerka, która zdobyła popularność jako barwna uczestniczka programu telewizyjnego "Gogglebox. Przed telewizorem" . Na fali popularności, zdobyła ponad 800 tys. obserwatorów na Instagramie. Końcówka stycznia to dla niej czas na podsumowanie efektów treningowych.

Sylwia Bomba miesiąc temu wróciła do treningów. Chwali się efektem "przed i po"

Ciało ludzkie ma niesamowitą moc. Można je kreować pracą nad sobą. Czy jest trudno? Tak, owszem. Chwilami bardzo trudno. Czy jest warto? Tak, owszem! Minął równo miesiąc, odkąd wróciłam do treningów i swoich zdrowych nawyków. To banalne, ale jakie skuteczne! Wygląd to jedna rzecz, ale gdy zdrowiej się czuje to zupełnie inaczej działam - napisała Sylwia Bomba. Dla wszystkich "miłych", którzy napiszą, że zdjęcie to sam Photoshop wrzucam także zdjęcia przed prosto z aparatu - dodała.