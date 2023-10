Sylwia Bomba czule o Grzegorzu Collinsie: "Kobieta może w jego towarzystwie czuć się bardzo swobodnie"

Do niedawna Bomba, jak i Collins nie skomentowali plotek o swoim związku. W jednym z ostatnich wywiadów gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem" została zapytana wprost, czy zakochała się w Grzegorzu . Z uśmiechem odpowiedziała wymijająco: "bez komentarza" . Choć Sylwia nie zdradziła, co ich łączy, to wypowiadała się o w samych superlatywach .

Sylwia Bomba zdradziła, co myśli o Grzegorzu Collinsie

Antonina nie poznała prawie żadnego z moich randkowiczów. Przez 2 lata poznała jednego. Nie wyobrażam sobie, żeby moja córka co parę miesięcy poznawała innego wujka. Ona ma do tego swobodny stosunek i mówi: "Mamo, kiedy znajdziesz sobie chłopaka, żebym mogła z nim grać w gry?" Jak na 5-latkę jest bardzo dojrzała, a ja też bardzo dużo jej tłumaczę, dlaczego jesteśmy tylko we dwie. Nie jest to dla nas temat tabu […] - podsumowała.