Sylwia Bomba komentuje aferę z Natalią Janoszek i Krzysztofem Stanowskim: "Łatwo jest kogoś OSKARŻYĆ i obrzucić błotem"

Sylwia Bomba komentuje aferę dotyczącą kariery Natalii Janoszek

Tak naprawdę wystarczyło zakpić, zrobić żart i na ten moment cała kariera, całe życie Natalii jest pod znakiem zapytania. Łatwo jest kogoś oskarżyć i obrzucić błotem. Ja się cieszę, że Natalia poszła z tą sprawą do sądu i mam nadzieję, że jeżeli rzeczywiście Natalia zbudowała swoją karierę na nieprawdzie, to to będzie to udowodnione i Natalia za to przeprosi. A jeżeli ktoś ją obraził? Żeby było jasne, nie trzymam żadnej ze stron. Chciałabym się dowiedzieć, jak wygląda prawda - podsumowała.