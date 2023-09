Sylwia Bomba komentuje zdjęcia z Grzegorzem Collinsem! Padły szczere słowa o ustawce (WIDEO)

Sylwia Bomba ujawnia prawdę o ustawkach. Nawiązała do zdjęć z Grzegorzem Collinsem

Nie robię ustawek. Ustawki to nie jest to, co ja lubię. (...) Masę miałam propozycji ustawek, jak byłam w "Tańcu z Gwiazdami". Nawet sobie mogłam wybrać mężczyznę, z którym bym się pokazała, modela, aktora, wszystko, co chcę. Dużo miałam propozycji ustawek, ale zrobiłam jedną - ujawniła, nie zdradzając jednak szczegółów.