Sylwia Bomba KOMENTUJE zdjęcia z Grzegorzem Collinsem z sopockiej plaży! Robi się poważnie?

Tego chyba nikt się nie spodziewał. Sylwia Bomba razem z Grzegorzem Collinsem? Zdjęcia, które opublikowaliśmy w tę sobotę, nakazują jednak brać pod uwagę właśnie taki rozwój wypadków. Celebryci zostali przyłapani razem na sopockiej plaży. Sylwia uśmiechnięta od ucha do ucha kręciła filmiki, jak to Grzegorz bawi się z jej córką w morzu. Do teraz jednak ani Sylwia, ani Grzegorz nie skomentowali medialnych spekulacji. Jak należało się spodziewać, milczenie jako pierwsza przerwała Sylwia.