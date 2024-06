Sylwia Bomba napisała o zmarłym ojcu Tosi. "Dziękuję za to małe życie, które stworzył" (FOTO)

Sylwia Bomba zwróciła się w mediach społecznościowych do zmarłego ojca Tosi

Tosia jest bardzo bystrym i inteligentnym dzieckiem. Ona po prostu słuchała [...]. Nie miała żadnego kontaktu z tatą 4 miesiące przed jego śmiercią, więc tego taty fizycznie w jej życiu nie było. Pewnego razu, po trzech miesiącach, po prostu mnie zapytała: mamusiu, czy mój tatuś nie żyje? I ja powiedziałam: tak, twój tatuś nie żyje. Padło pytanie: a co to znaczy, że nie żyje? [...] . Powiedziałam jej wtedy: to znaczy, że nigdy go już nie zobaczysz. I ona się wtedy popłakała. [...] Dziś nie pyta o tatę, stało się to taką oczywistą rzeczą, że taty nie ma, że jesteśmy we dwie - przyznała.