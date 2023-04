Sylwia Bomba płacze ze wzruszenia, pokazując remont nowego domu. Córka będzie miała oddzielną łazienkę...

Żenada 18 min. temu zgłoś do moderacji 13 5 Odpowiedz

Osobna łazienka dla dziecka i co jeszcze 🤦 zamiast wychowywać dziecko skromniej żeby miało szacunek w życiu do wszystkiego to wyrośnie druga mamusia uważająca że wszystko jej się należy i jest królową świata ceniąca tylko kasę, markowe metki i lans na insta 😂😂😂