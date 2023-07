Sylwia Bomba pokazała się bez makijażu. ""Pobrzydziliśmy" mnie dla lepszego efektu"

Sylwia Bomba bez makijażu. Pokazała nagranie

W piątek Bomba opublikowała na Instagramie rolkę, w której pokazała się fanom w dwóch wydaniach. Na początku klipu możemy zobaczyć, jak celebrytka pozuje bez makijażu, poruszając ustami do muzycznego podkładu. Chwilę później widzimy już Bombę w wersji "full glam" - a więc zmysłowo wyginającą się przed obiektywem w czerwonej kreacji, z dopracowanym makijażem oraz wymodelowanymi włosami, dodatkowo rozwiewanymi przez wiatr (bądź wiatrak).

W dołączonym do nagrania podpisie Bomba zdradziła, że we fragmencie ukazującym ją bez makijażu, jej oblicze zostało celowo "pobrzydzone" dla lepszego efektu całej rolki. Przy okazji pochwaliła się również dystansem do samej siebie. Jak bowiem wyznała, jeszcze kilka lat temu nie byłaby w stanie publicznie pokazać się w naturalnym wydaniu.