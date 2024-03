Sylwia Bomba pozuje w bieliźnie i dzieli się refleksją o KOMPLEKSACH. "Mam 38 lat i od 20 lat się odchudzam…" (FOTO)

Sylwia Bomba zadomowiła się w świecie rodzimego show biznesu już kilka ładnych lat temu. Ogólnopolską rozpoznawalność zyskała przede wszystkim dzięki występom w uwielbianym programie "Gogglebox. Przed Telewizorem" . Jednym z głównych zajęć celebrytki poza telewizyjnymi występami jest działalność influencerska. Na Instagramie udało jej się do tej pory zgromadzić niemal 900 tysięcy obserwatorów. W ostatnim czasie o Bombie pisze się głównie w kontekście jej miłosnej relacji z Grzegorzem Collinsem . Początkowo zakochani stronili od blasków fleszy i starali się ukryć swoją relację przed światem. Dziś sytuacja ma się zupełnie inaczej, czego dowodem są zdjęcia i nagrania w mediach społecznościowych Sylwii.

Sylwia Bomba pozuje w bieliźnie. Napisała, co w sobie lubi i wyliczyła kompleksy

Zaledwie kilka dni temu Sylwia Bomba zdradzała obserwatorom smaczki na temat swojego stylu życia i dbania o figurę. Z kolei w czwartkowy wieczór celebrytka opublikowała najnowszą, odważną sesję zdjęciową, dzięki której może pochwalić się imponującą sylwetką. We wpisie towarzyszącym fotkom wspomniała o swoich zaletach i kompleksach . Zachęciła przy okazji fanów do podzielenia się przemyśleniami na swój temat.

Cześć, mam na imię Sylwia. Mam 38 lat i od 20 lat się odchudzam… Lubię swoje ramiona i brzuch. Doceniam w sobie upór w dążeniu do celu. Nie lubię swoich ud z każdej strony!Ciągle przerywam! (To moja najgorsza wada). Ale ciągle się uczę, staram być lepszą osobą i pracuję nad sobą. Jesteś ze mną? Napisz dla mnie proszę w komentarzu, co w sobie lubisz i cenisz a czego nie! Podzielmy się tutaj szczerze swoimi opiniami - zachęcała Sylwia Bomba.