Sylwia Bomba spędziła noc na SOR-ze. "Tosia ma siedem szwów"

Zrobmy sobie wszyscy sobie jakis kurs pierwszej pomocy, albo przypomnijmy podstawy chociaz, serio, bo takie pomysly tutaj ,,produkowane'' co do tego czy karetka jest niezbedna sa sensowne jedynie w przypadku doroslych, ale nie dzieci- zaleca sie wezwanie karetki przy obfitym krwawieniu u dzieci, bo szybciej w porownaiu do doroslych sa w stanie sie wykrwawic albo wpasc w szok ( w sensie nie spolszczone ,,shock'' tylko wstrzas hipowolemiczny zwiazany z utrata krwi) - a dorosli nie znajacy podstaw pierwszej pomocy nie sa w stanie jej udzielic nawet najukochanszej osobie, a na dodatek czesto panikuja dodatkowo straszac poszkodowana osobe. Krytykowanie robienia zdjec PO udzielniu pomocy jest byc moze na miejscu, ale krytyka wezwania karetki do krwawiacego dziecka nie jest wlasciwa.