Sylwia Bomba stanowczo o publikowaniu filmów z porodu: "Nie wyobrażam sobie" (WIDEO)

Sylwia Bomba o publikowaniu filmów z porodu. Postawiła sprawę jasno

Podczas wizyty w studiu Pudelka Bomba nie ukrywała, że pokazuje w sieci dużą część swojej codzienności. Choć 36-latka na co dzień chętnie dokumentuje swoje życie za pośrednictwem Instagrama, jednocześnie jest zdania, że pewne rzeczy powinny pozostać w sferze prywatnej. Celebrytka zaznaczyła, że nie mogłaby na przykład pokazać w internecie swojego porodu - na co, jak dobrze wiemy, niedawno zdecydowała się Lil Masti.

Są takie rzeczy, które powinniśmy zostawić tylko dla siebie. (...) Ja na przykład nie pokazuję nas, jak jesteśmy chore, bo też uważam, że to nie jest jakoś super potrzebne (...). Uważam, że są takie rzeczy, że to jest już jeden most za daleko i na przykład nigdy nie wyobrażam sobie relacjonować swojego porodu, bo chciałabym, żeby to zostało dla mnie - zdradziła w rozmowie z Pudelkiem.

Sylwia Bomba stanowczo o Lil Masti

Ja nawet nie byłam w stanie tego oglądać [filmu z porodu - przyp. red.]. (...) Mimo że ja bardzo podziwiam tę osobę za pracowitość, za to, że ona ma ciągle jakiś pomysł na siebie, to ja odfollowowałam ją już pod koniec ciąży, bo po prostu już nie mogłam tego oglądać. Dla mnie było to za bardzo, za dużo i mimo że ja bardzo się cieszę jej szczęściem (...), to muszę sobie chwilę odpocząć. No, a jak widziałam ten poród, to naprawdę zastanawiałam się dlaczego - wyznała.