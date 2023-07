Sylwia Bomba napisała do Sylwii Peretti, gdy dowiedziała się o wypadku jej syna. Ujawniła treść wiadomości

Paranoja 10 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Mi w szkole średniej na zajęciach z prewencji (profil policyjny) pokazywali filmy i zdjęcia z wypadków, razem z osobami/ofiarami, ktore brały w nich udział, bez cenzury, dla ludzi o mocnych nerwach, takie reklamy powinny być w telewizji, co się dzieje z ciałem przy zderzeniu, gdy gapisz się w telefon, pijesz, albo zapierd*****. A nie kuwa jakieś leki na grzybice stóp, czy max on. Ja wale. Ja dbam o to by moje dziecko miało bezpieczny fotelik, dobrze zapięte pasy, samochód żeby był w najlepszym stanie technicznym, a co z tego jak spotkam na drodze takie coś ? Albo idąc chodnikiem z dzieckiem? Nie mam na to wpływu. Mogę jedynie, próbować załagodzić możliwe obrażenia i kuwa nic więcej… a jeszcze jakby przeżył to by dostał Max 8 lat i tyle. Wyszedłby i żył dalej, jeździł nadal.