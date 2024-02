Sylwia Bomba zachwala serdeczność ludzi w Miami i chwali się: "Dostałam tu MILION KOMPLEMENTÓW od obcych"

Sylwia Bomba zachwala pobyt w Miami. Dostaje komplementy od obcych ludzi

Po kilku dniach żeglugi Sylwia Bomba i Grzegorz Collins powrócili na stały ląd . Para znów zawitała do słonecznego Miami i obecnie to właśnie tam kontynuuje wakacje we dwoje. W sobotę celebrytka opublikowała na InstaStories nagranie wykonane w drodze w pewne "wyjątkowe miejsce". Przy okazji 36-latka postanowiła podzielić się ze swoimi obserwatorami pewnym spostrzeżeniem dotyczącym pobytu na Florydzie. Okazuje się, że w ciągu ostatnich kilku dni celebrytka usłyszała wiele komplementów z ust całkowicie przypadkowych osób.

Witamy z Miami, ale mam dobry humor. Słuchajcie, kochani, chcę powiedzieć coś, co dla mnie tutaj jest niesamowite. Byliśmy na zwykłej kawce, bo u nas jest ranek i podszedł do mnie kelner i w ogóle spotyka mnie to tutaj bardzo często, prawda Greg? Powiedz to - zachęciła ukochanego.

Podchodzą do mnie ludzie, obojętnie, czy są to dziewczyny, czy faceci, czy jest to kelner, czy starszy pan, młodszy pan czy dziewczyna. Bardzo często tutaj kobiety podchodzą i mówią do mnie: "Wow, I love you dress, I like your style, you look amazing, masz coś pięknego" - wyliczała uradowana celebrytka.