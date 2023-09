Sylwia Gaczorek OBCAŁOWUJE Tomasza Fornala po zdobyciu złota na Mistrzostwach Europy w siatkówce! (FOTO)

AgaAga 15 min. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

I to ma być artykuł dotyczący zdobycia złota Naszej reprezentacji, że Sylwia Gaczorek OBCAŁOWUJE Tomasza Fornala po zdobyciu złota na ME ???????!!!…… Żenujące !!!!! Na ten sukces zasłużyła cała drużyna ale jak widać - dla Was to najwyraźniej poboczna informacja, żeby napisać dobry artykuł uwzględniając wszystkich zawodników, którzy zapracowali ma ten ogromny sukces!!!!! … Ale kto by z Pudla ich znał - skoro piszą tylko o ludziach, których swoje 5 minut mają tylko tu, bo poza insta, fejsa itd. …Nic więcej ze sobą nie reprezentują - bez hejtu ale ostatnio tylko takie „wybitne” osobistości i artykuły można u was znaleźć … A tym artykułem tylko to potwierdziliście - Panna z insta … długo długo nic … Mistrzostwa Świata !