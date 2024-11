Sylwia Grzeszczak i Maciej Buzała na pierwszym wspólnym zdjęciu. Opublikował je znany komik. Ładnie razem wyglądają?

Sylwia Grzeszczak i Maciej Buzała na pierwszym wspólnym zdjęciu

Do tej pory para nie zabierała głosu w sprawie łączącej ich relacji. Ostatnio Sylwia zrobiła jednak wyjątek i opublikowała InstaStory, na którym kroiła imieninowy tort. Jedną z oznaczonych osób był właśnie Buzała - w końcu jak świętować, to w otoczeniu najbliższych.

Tyle pięknych gestów, słów, a to wszystko w dniu imienin. Wpadła wiara na chatę i zrobili niespodziankę. Kochane to - pisała.

Teraz z kolei do sieci trafiło pierwsze wspólne zdjęcie Sylwii i Maćka. Co ciekawe, kadr nie trafił na ich profile, lecz na konto komika Rafała Paczesia. Ten pokazał, jak robili sobie zdjęcie we trójkę i oznaczył profil wokalistki.